НБУ снизил курс гривни к долару на 0,3 коп.

Национальный банк Украины установил на 4 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 579.1800 за 100 долларов США (на 3 ноября – 578.8800).

Согласно информации официального сайта НБУ, на 4 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам:

100 EUR – 742.6246 (на 3 ноября – 738.4772),

10 RUR – 2.1388 (на 3 ноября – 2.1362)

Ранее сообщалось, что сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 5,8650/5,9850 гривни, а к закрытию ценовые уровни установились на значениях 5,8400/5,8650 гривни за доллар.