Украине нужны собственные зенитно-ракетные комплексы

При условии надлежащего финансирования предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса до 2013 года способны создать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения для Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом говорилось на совещании в Виннице при участии представителей Воздушных сил ВСУ, Министерства промышленной политики и предприятий ОПК Украины.

Во время совещания специалисты проработали предложения по созданию перспективного зенитного ракетного комплекса средней дальности для потребностей Воздушных сил ВС Украины.

Как отметили в Минобороны, проведение указанного мероприятия вызвано качественными изменениями зенитно-ракетных войск в мире, необходимостью адекватной реакции украинских военных и отечественных разработчиков вооружения и военной техники на современные мировые тенденции в этой сфере.

“Разработка и внедрение производства отечественного ЗРК средней дальности - наиболее перспективный путь развития зенитно-ракетного вооружения, – отметил начальник зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ генерал-майор Юрий ГАЛУШКО. – В будущем это позволит решить вопрос улучшения противовоздушной обороны как минимум на десять лет вперед, и как высокотехнологичный продукт даст толчок развитию науки, производства, и возможен выход на международные рынки вооружения в качестве экспортера”.

Свои предложения по созданию зенитного ракетного комплекса средней дальности для потребностей Воздушных сил на совещании также высказал директор ГП НИИ “Орион”, доктор технических наук, профессор Михаил МОЖАР. “Сегодня Украине нужно вооружение, которое будет отвечать современным требованиям по маневренности и дальности поражения. Но на создание абсолютно нового типа вооружения пойдет немало лет, на протяжении которых существующая на вооружении техника либо безнадежно устареет, либо полностью исчерпает свой ресурс”, – констатировал представитель ОПК.

М.МОЖАР также отметил, что для проведения подобных конструкторских работ в Украине есть как интеллектуальный, так и производственный потенциал.

“Мы планируем начать работу уже в ближайшее время и, при условии надлежащего финансирования, выйти на опытно-испытательные работы уже в 2012-2013 годах”, – подытожил перспективы создания украинского ЗРК эксперт.