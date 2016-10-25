В СБУ подтвердили задержание и допрос одного из адвокатов Онищенко

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины информирует относительно оснований и обстоятельств задержания адвоката Александра Онищенко. Действительно, утром 24 октября 2016 года один из защитников гражданина Украины Онищенко был задержан и доставлен следователями СБ Украины для проведения с его участием процессуальных действий. По результатам допроса вышеуказанного лица были получены фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование сепаратизма)», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что полученным материалам дается правовая оценка. Следствие продолжается.

Читайте такжеРазоблачение "газовой схемы" Онищенко: детективы НАБУ нашли у доверенного лица нардепа $600 тысяч

Как сообщал УНИАН, утром 24 октября пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире одного из телеканалов заявила, что продолжается "общение" сотрудников Службы безопасности Украины с одним из адвокатов Онищенко Андреем Цыганковым. Об этом она сказала, комментируя информацию о якобы задержании Цыганкова сотрудниками спецслужбы в аэропорту "Борисполь".

"Его никто не задерживал. Он добровольно согласился пообщаться с сотрудниками Службы безопасности. Сейчас он общается, и когда этот процесс завершится, мы сможем сказать шире об этом", - сказала Гитлянская.

Летом Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

По данным правоохранителей, согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко. Его Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.

У всех адвокатов по делу Онищенко были проведены обыски. В НАБУ заявляли, что обыски у адвокатов Онищенко проведены в связи с возможной их причастностью к "газовой схеме". Адвокаты утверждали, что обыски проходили с грубейшими нарушениями.