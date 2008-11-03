Британский, французский и немецкий индексы поднялись

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник, 3 ноября, продемонстрировали рост на 0,6-1,5%, передает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,51% - до отметки 4443,28 пункта.

Германский DAX в понедельник повысился на 0,62%, достигнув 5018,85 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 1,17% - до 3527,97 пункта.

В ходе торгов на европейских биржах в понедельник аналитики отметили сбивчивые колебания ведущих индексов. Нервозная обстановка на бирже, по данным агентства, объясняется опасениями аналитиков относительно экономической ситуации в Европе, и предстоящими президентскими выборами в США, которые состоятся 4 ноября.

Еврокомиссар по экономике Хоаким Альмуния заявил, что финансовый кризис пока еще не преодолен, а ситуация на мировых финансовых рынках остается шаткой.

По его словам, в условиях мирового кризиса показатели экономического роста в ЕС будут снижаться, и не исключено дальнейшее ухудшение финансово-экономической ситуации в мире, добавив, что "рецессия является реальным риском для ряда стран как Еврозоны, так и ЕС.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации), уточнює РІА “Новости”.