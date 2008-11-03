Двое детей ранены при взрыве регенеративного патрона

Двое подростков в Николаеве получили ранения в результате взрыва регенеративного патрона противогаза, который они бросили в очаг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, по данным МЧС, взрыв в Николаеве на территории, которая охраняется воинской частью, произошел 1 ноября. Оказалось, что на открытой местности подростки развели костер и бросили в него регенеративный патрон РП-5 от противогаза (используется в танковых войсках). От высокой температуры произошла детонация взрывоопасного содержимого патрона, и прибор взорвался. Подростки получили травмы.

Один из пострадавших, которому 15 лет, был доставлен в областную детскую больницу с диагнозом "многочисленные рваные раны подбородка, рваные раны левой голени, ожог правой стопы".

Второй, 13-летний подросток, также доставлен в больницу. У него открытый перелом пальца левой руки, раны левой руки, ожоги правой стопы.

Третий „соучастник” в госпитализации не нуждался.

Обстоятельства происшествия устанавливает военная прокуратура.