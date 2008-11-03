У Ющенко назвали «наиболее объективный» курс доллара

Сегодня в Секретариате Президента наиболее объективным считают курс 5,6-5,8 грн./дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«На сегодняшний день, по моему убеждению, курс 5,6-5,8 – это наиболее объективный курс, который соответствует текущему экономическому моменту», – сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что до сих пор не выполнено решение Совета национальной безопасности и обороны о формировании платежного календаря Украины. По его словам, в ближайшее время такой календарь будет составлен. По словам А.ШЛАПАКА, МВФ прогнозирует в 2009 году отрицательное сальдо по текущему и финансовому счетам вместе в сумме 30 млрд. долл.

«Это означает, что нам придется что-то делать с курсовой политикой, ну как минимум поднимать курс до 6 гривен за доллар, а возможно, и больше», – сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что октябрь текущего года свидетельствует о том, что будет несколько иная ситуация. В частности, уже сейчас наблюдается активное снижение импорта, что приведет к сокращению отрицательного сальдо.