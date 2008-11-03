В киевских маршрутках повышения цен не будет?

Столичные перевозчики не будут повышать тарифы на проезд в маршрутках вслед за «Киевпастрансом», с 4 ноября.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«На маршрутках повышения не будет, по крайней мере, члены моей организации повышать не будут», - сказал он.

Более того, по его словам, для повышения тарифов «Киевпастранса» в 4 раза оснований нет. «Повышать в 4 раза тоже нет оснований, в 2 раза есть - за гривню, я согласен. Но когда сегодня из городского бюджета, за наши деньги, деньги киевлян покупаются все автобусы, содержится полностью вся инфраструктура, автопарки - на основании чего на маршрутки 2 гривни и на автобусы 2 гривни? Маршрутка куплена, все куплено за деньги собственника, перевозчика, а здесь (в «Киевпастрансе» – УНИАН) – за наши деньги», - отметил В.ЛИПЕЦКИЙ.

Он также подчеркнул, что ожидает роста пассажиропотока у частных перевозчиков из-за роста тарифов «Киевпастранса». «В этом я не сомневаюсь. Автобусов, троллейбусов в межпиковые периоды по 20-30 минут, по часу нет, и вы извините, даже если я куплю этот проездной, который рекламируют как дешевый, на год, то я на год проинвестирую, прокредитую «Киевпастранс», а ехать не смогу. Почему люди предпочитают маршрутки? Потому что их не надо час ждать. Получается, дважды платишь за проезд – раз прокредитовав «Киевпастранс», купив проездной билет, а когда троллейбуса, автобуса нет - вынуждены ехать маршруткой, потому что не могут ждать», - сказал В.ЛИПЕЦКИЙ.

По его словам, ранее киевская власть обещала не повышать тарифы «Киевпастранса». «Когда в мае должны были быть выборы, то власть кричала в апреле, что повышать не будем, выборы прошил, и… Потому что законы экономики они не подвластны ни ЧЕРНОВЕЦКОМУ, ни ЛИПЕЦКОМУ, если все дороже, то оно должно быть дороже», - сказал он.

По мнению В.ЛИПЕЦКОГО, это были популистские заявления. «Но так резко повышать нельзя было, вот и все, что я могу сказать. Маршруточники пока в эту игру не играют», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно решению КГГА, с 4 ноября поезд в наземном транспорте будет стоить 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 гривни – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса. По данным КГГА, если пассажир приобретет многократный проездной билет, он значительно сэкономит на каждой поездке. Чем больше будет период действия проездного билета, тем дешевле обойдется стоимость поездки, подчеркивают в КГГА.

Проездные билеты на квартал – от 150 до 499 грн., в зависимости от количества видов транспорта; на год - от 275 грн. до 799 грн.