Решение относительно Украины МВФ примет в среду

Совет директоров Международного валютного фонда в среду, 5 ноября, планирует рассмотреть вопрос о выделении Украине кредита в размере 16,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на пресс-конференции.

«Если в среду решение будет принято, то первый транш мы сможем ожидать в течение двух-трех дней», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ.

Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо было принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого был положительно оценен МВФ.

31 октября ВР приняла закон о первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса.