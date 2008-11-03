Гривня идет на поправку

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 5,8650/5,9850 грн., к 11:00 цены снизились до 5,8200/5,8700 грн., к 12:00 «откатились» на 5,8450/5,8800, а к закрытию ценовые уровни установились на значениях 5,8400/5,8650 грн. за 1 долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 НБУ объявил об интервенции на рынок по валютной паре USD/UAH - 5,8000/5,8500, по EUR/UAH – 7,4000/7,4600.

В России сегодня празднуют День народного единства, поэтому торги по российскому рублю не проводятся.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2735/1,2895. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 7,5085/7,6725, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 7,4505/7,5245, а к 12:00 поднялись 7,4965/7,5515. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снова понизились 7,4860/7,5280.