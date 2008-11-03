Стельмаха трогать не будут

16:22, 03 ноября 2008
Общество
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В Секретариате Президента считают нецелесообразным...

В Секретариате Президента Украины считают нецелесообразными на данном этапе кадровые изменения в руководстве Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня являются очевидными определенные ошибки Нацбанка, но изменение его руководства в сегодняшних условиях будет иметь негативное влияние.

 

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