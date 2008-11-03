Печерский райсуд оставил Зайца из банды "Капитошки" под стражей

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника бандитской группировки "Капитошки", известного в криминальных кругах по прозвищу "Заяц".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Суд своим решением отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов об освобождении задержанного под залог в размере 140 тыс. грн.

Как сообщалось, житель Киева, 1968 года рождения, участник организованной преступной группировки "Капитошки", бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан в результате спецоперации в конце октября в 2008 г.

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины в отношении участников преступной группировки во главе с уроженцем Российской Федерации Александром КАПИТОНОВЫМ (1965 г.р.), известным по прозвищу "Капитошка". Также участникам ОПГ инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.129 (угроза убийством), ч.2 ст.279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) УК Украины. А.КАПИТОНОВ и еще трое членов вооруженной банды Генеральной прокуратурой Украины были объявлены в межгосударственный розыск.