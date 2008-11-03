Днепровский меткомбинат сократил производство на 65-75%

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД, г. Днепродзержинск) в октябре 2008 г. сократило производство на 65-75% из-за отсутствия сбыта продукции.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в издании администрации и профкома предприятия - газете «Знамя Дзержинки» от 29 октября.

По информации издания, в сентябре была приостановлена работа рельсобалочного и железопрокатного цехов, производство в новопрокатном цехе сокращено на 70%. В сентябре отгрузка товарного проката, произведенного ДКМД, сократилась на 63,6% относительно среднесуточного показателя 7 месяцев текущего года.

В издании предприятия также говорится, что администрация, «в связи с сокращением производства, предоставляет работникам меткомбината краткосрочные отпуска без содержания, согласно поданным работниками заявлениям».

Справка УНИАН. ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна и проката, занимая монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и на рынке профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию комбинат поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

98,81% акций ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» с февраля 2004 года владеет корпорация «Индустриальный союз Донбасса».

Антимонопольный комитет Украины в начале октября 2005 года дал разрешение консорциуму «Индустриальная группа» на получение в управление более 50% акций ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского».

По итогам 2007 года меткомбинат им. Дзержинского выплавил 3 млн. 781 тыс. тонн стали (на 4,1% больше, чем за 2006 год), 3 млн. 450 тыс. тонн чугуна (на 7,4% больше), выпустил 5 млн. 62 тыс. тонн агломерата (на 5,7% меньше), 3 млн. 176 тыс. тонн готового проката (практически соответствует показателю 2006 года).

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск) по итогам І полугодия 2008 года выплавило 1 млн. 969 тыс. тонн стали, что на 56 тыс. тонн (на 3%) больше, чем за январь-июнь 2007 года.

За І полугодие на предприятии произведено 2 млн. 575 тыс. тонн агломерата, что на 150 тыс. тонн (на 5,5%) меньше, чем за январь-июнь 2007 года. По состоянию на 1 июля 2008 года меткомбинат выплавил 1 млн. 811 тыс. тонн чугуна, что на 94 тыс. тонн, или на 5,4%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, выпустил 1 млн. 733 тыс. тонн готового проката, что на 137 тыс. тонн, или на 8,5%, больше показателя за январь-июнь 2007 года.