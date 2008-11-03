Несите оружие, господа! - в Украине объявлен месячник добровольной сдачи

С 1 ноября 2008 года подразделения Министерства внутренних дел проводят на всей территории Украины месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте общественной безопасности МВД Украины, подчеркнув, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки - это преступление, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.

В МВД заверили, что граждане, которые добровольно обратятся в милицию, чтобы сдать оружие, боеприпасы, взрывные материалы и специальные средства, которые они хранят незаконно, не будут привлекаться к уголовной ответственности.

Кроме того, объявляя акцию доброй воли, милиция надеется, что владельцы незарегистрированного оружия в этот период воспользуются возможностью избежать любой ответственности за противозаконное хранение смертоносных предметов.

Также МВД просит учесть, что устройства отечественного производства для отстрела зарядов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируются в случаях и в порядке, определенным действующим законодательством Украины.

Как сообщалось, аналогичный месячник сдачи огнестрельного оружия проводился в марте этого года. Тогда граждане добровольно сдали в органы внутренних дел 4 тыс. 944 единицы оружия, а также 24 тыс. 30 боеприпасов к оружию армейских образцов и 117 тыс. 184 - к нарезной охотничьей, почти 8 кг взрывчатых веществ, 121 детонатор, 453 снаряда, 60 мин, 39 гранат и 5 запалов к гранатам.