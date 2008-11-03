В Брюсселе изнасилована 99-летняя женщина

Женщина в возрасте 99 лет изнасилована в своем доме Брюсселе, сообщили в понедельник местные СМИ.

По их информации, 35-летний насильник, который был быстро идентифицирован и взят под арест, по всей видимости, страдает расстройством психики.

Обессиленную старушку, которую обнаружила в ее доме ухаживающая за ней медсестра, насильник предварительно пытал. Он сломал несчастной руку и нанес ей несколько ударов кухонными ножницами.

РИА Новости