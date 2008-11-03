В школах Ивано-Франковска уроки сократили до 30 минут

В неотапливаемых школах Ивано-Франковска продолжительность уроков сокращена до 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято руководством школ.

Официально сегодня закончились осенние каникулы, потому дети и учителя пришли в школу. Ученикам младшей школы разрешено присутствовать на занятиях с согласия родителей. Старшеклассникам разрешено покидать занятия раньше.

Пока неизвестно, будут ли проходить уроки в этих школах завтра. После обеда в управлении образования Ивано-Франковского горисполкома должно состояться совещание директоров школ, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, в ивано-франковских школах осенние каникулы из-за отсутствия тепла в помещениях начались на три дня раньше, чем в других учебных заведениях страны. Позже было принято решение на три дня продлить каникулы и к обучению приступить 3 ноября.

Сейчас в Ивано-Франковске из 43 учебных заведений отапливается лишь 25.

Также из-за низкой температуры в помещениях не работают 10 из 24 детсадов.

В горисполкоме не могут назвать точную дату начала отопительного сезона. Ивано-Франковск не может начать отопительный сезон из-за долгов за газ, которые превышают 10 млн. грн.