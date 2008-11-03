До конца недели в Украину придут морозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 4 ноября в стране будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западной и южной части 5-10°, на остальной территории 1-6° тепла, на севере Левобережья местами 1-3° мороза; днем 7-12° тепла, в южных областях, Крыму, на Прикарпатье и Закарпатье местами 13-18°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

5-6 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь на Левобережье и в Крыму 6 ноября небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменного направления, 3-8 м/с, днем 6 ноября преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°, 5 ноября в северных, центральных и восточных областях 1-6° тепла, местами 0-4° мороза; днем 5 ноября 9-14° тепла, в западной и южной части 12-17°, на Закарпатье до 20°, 6 ноября в Украине, кроме юга и Закарпатья, снижение дневной температуры до 6-11°.

7-8 ноября в Украине без осадков. Температура снизится: ночью 7 ноября до 4° мороза-2°тепла, на западе и юге до 0-6° тепла, 8 ноября до 0-5° мороза, в восточных и северных областях до 7° мороза, в Крыму до 0°; днем в Украине 2-8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 2-7° тепла, днем 5-10°; на Закарпатье 7 ноября ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, 8 ноября ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

По области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

5-6 ноября в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем 6 ноября северный, 7-12 м/с. Температура 5 ноября ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; 6 ноября ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.

7-8 ноября в столичном регионе без осадков. Снижение температуры ночью 7 ноября до 0-4° мороза, 8 ноября до 2-7° мороза, днем до 2-7° тепла.