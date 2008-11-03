Черновецкий ведет Киев к бюджетному коллапсу?

Из-за непрофессиональных действий власти столичный бюджет находится на грани катастрофы. Например, от реализации земли за последние 9 месяцев до столичного бюджета поступило лишь 40% запланированных средств. Это произошло, в частности, из-за продажи киевской земли без процедуры аукционов. Так в интервью газете «Экономические известия» прокомментировал ситуацию депутат Киеврады, один из лидеров Блока Кличко Дмитрий Андриевский.

«На последнем заседании Киеврады около шести соток на проспекте Победы проданы за 1,968 миллионов гривен. Стоимость сотки – 312 тысяч гривен. Но коммерческая цена 1 квадратного метра земли в этом районе – 1-2 тысячи долларов. Потому сотка здесь должна стоить около 100-200 тысяч долларов», - рассказал в интервью журналистам Дмитрий Андриевский.

По убеждению политика, непрофессиональные действия Черновецкого приведут к бюджетному коллапсу в столице. «Недовыполнение бюджета Киева будет на уровне 25% по доходам и 35% по расходам. Такой прогноз мы сделали, проанализировав динамику наполнения бюджета. То есть Киев недополучит каждую четвертую из запланированных гривен», - заметил Андриевский.