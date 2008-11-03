Киевские выпускники могут испытать свои силы за 48 гривен

Выпускники столичных школ могут пройти пробное внешнее независимое оценивание знаний.

До 1 декабря 2008 года на сайте Киевского регионального центра оценивания качества образования происходит регистрация учеников столичных школ, желающих принять участие в пробном внешнем независимом оценивании знаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, для регистрации в пробном тестировании необходимо заполнить на сайте www.kievtest.org.ua заявление-регистрационную карточку; распечатать квитанцию для оплаты стоимости услуг для проведения пробного тестирования и персональную информационную карточку о времени и месте проведения тестирования; осуществить оплату на основе квитанции на протяжении 7 рабочих дней, но не позже 1 декабря в учреждениях любого банка Украины.

Все зарегистрировавшиеся могут принять участие в тестировании по одному-двум предметам на выбор:

- украинский язык и литература, история Украины, биология, география – 14 марта 2009 года;

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский) математика, химия, физика – 21 марта 2009 года.

Стоимость тестирования по одному предмету - 48 грн.

«Пробное внешнее независимое оценивание учебных достижений – это прекрасная возможность для учеников столичных школ, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, проверить свои знания, понять, чему необходимо уделить больше внимания при подготовке к внешнему тестированию», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.