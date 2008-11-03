ArcelorMittal Кривой Рог остановил все прокатные станы

C 28 октября 2008 года на комбинате «ArcelorMittal Кривой Рог» остановлено всё прокатное оборудование, причина – отсутствие заказов. Об этом сообщает сайт «Металл-Сервис».

Теперь к простаивавшим в течение октября станам «250-3», «250-4» (сортовые) и «150-1» (проволочный) добавились оставшиеся – «250-5», «250-6», «250-1», «250-2» (сортовые) и проволочный №3.

В целом, по словам источника издания, отгрузка на «ArcelorMittal Кривой Рог» в октябре снизилась по сравнению с сентябрьской на 53%.