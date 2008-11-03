В деле Шубы отрабатывается версия «преднамеренное убийство»

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что комплекс судебно-криминалистической экспертизы в деле по факту трагической гибели прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы еще не завершен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не хотел бы ничего комментировать по этому делу до получения выводов комплекса судебно-криминалистической экспертизы», - отметил генпрокурор.

По его словам, предварительно можно сказать, что гибель прокурора В.Шубы является «трагической случайностью» в результате неосторожного обращения с оружием. «Подчеркиваю – это предварительно», - добавил А.МЕДВЕДЬКО.

По его словам, уголовное дело по факту гибели В.Шубы, возбужденное по статье «убийство по неосторожности», расследует мощная оперативно-следственная группа, которую возглавляет начальник управления Генпрокуратуры Вячеслав ПЕРЧ.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что следствие также отрабатывает версию «преднамеренное убийство», уточнив, что «ничего во время следствия не пропало».

Генпрокурор также сообщил, что выстрел, в результате которого погиб В.Шуба, был сделан с близкого расстояния, следы пороха остались.

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что по поводу расследования дела по факту гибели прокурора Днепропетровской области в прессе распространяется много домыслов.

Справка УНИАН. По данным отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, тело В.Шубы было обнаружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Генеральная прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).