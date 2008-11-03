До конца года работу потеряют полмиллиона украинцев

Член правления Фонда социального страхования на случай безработицы Петр ПЕТРИЧЕНКО прогнозирует, что до конца этого года работу могут потерять еще полмиллиона украинцев.

Об этом он сказал газете «Комментарии».

По словам П.ПЕТРИЧЕНКО, те, кто не сможет быстро найти новое место работы, обратятся за пособием в Фонд социального страхования, что существенно увеличит нагрузку на него.

Между тем, отмечает издание, правительственные чиновники заявляют, что готовы к этому. В частности, по словам первого заместителя министра по вопросам труда и социальной политики Павла РОЗЕНКО, сегодня бюджет Фонда на случай безработицы профицитный, что позволяет ему обеспечить выплату увеличивающегося числа пособий.

Кроме того, Центр занятости может обеспечить быстрое трудоустройство потерявших работу граждан, поскольку до последнего времени количество вакансий превышало количество работников, пребывающих на учете, сказал П.РОЗЕНКО.

Кроме того, Центр занятости готов переучивать людей или дать им стартовый капитал на начало частного бизнеса. Если же у Фонда возникнут финансовые проблемы, Минсоцтруда будет инициировать выделение ему дополнительных средств.

Заместитель министра финансов, курирующий в ведомстве социальный вопросы, Владимир МАТВИЙЧУК, предполагает, что объем этих расходов возрастет минимум на 30%, на что ежемесячно Кабмину придется выделять по 100 млн. грн, которые могут быть взяты из средств правительства, находящихся на едином казначейском счету, пишут «Комментарии», отметив, что по подсчетам «регионала» Николая АЗАРОВА, эта сумма составляет порядка 19 млрд. грн.

Изыскать дополнительные средства для выплаты пособий в Фонде обещают и за счет сокращения собственных расходов.