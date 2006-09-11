Алсу родила дочь в городе ангелов

В ночь на девятое сентября (а может быть, и на седьмое – здесь слухи примешиваются к официальной информации) в Лос-Анджелесе в частной клинике Эл Эй певица Алсу родила дочь . Ребенок весом три с половиной килограмма появился на свет посредством кесарева сечения.

Своих фанатов певица бросила на неопределенный срок. Возвращаться в Москву, где кругом царит некомпетентность, да еще и с дочкой – это исключено. Дело в том, что когда Алсу собралась рожать, великосветский муж Ян Абрамов определил ее в элитный московский роддом. Однако персонал не проявил должного внимания к VIP-статусу и вел себя со звездой эстрады так же, как и с остальными роженицами. Абрамов не потерпел такого отношения к супруге и, обвинив всех сотрудников роддома в некомпетентности, увез Алсу на Альбион. В это время Скотленд-Ярд предотвратил серию терактов в аэропорту Хитроу, после чего Соединенное Королевство встало на уши. Абрамов немедленно изменил курс и приземлился вместе с женой на побережье Нового Света. Ну, а дальше вы все знаете.

Пройдет еще много времени, прежде чем мы увидим Алсу на сцене. Через пару месяцев семейка вернется в Лондон, где, скорее всего, осядет до весны.

Утро.ру