17-летний сын депутата на «Ауди А-8» насмерть сбил 19-летнего студента

На трассе Киев-Харьков-Довжанский в Дергачевском районе вчера около 22:00 водитель «Ауди А-8» насмерть сбил пешехода – 19-летнего студента одного из харьковских вузов - и скрылся с места происшествия. Позже, по информации «МедиаПорта», выяснилось, что за рулем машины был сын депутата областного совета.

Как сообщили в ЦОС МВД Украины в Харьковской области, «по горячим следам» правоохранители на пересечении дорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Щербаковка обнаружили автомобиль «Ауди» с характерными для такого ДТП повреждениями: разбитое лобовое стекло, вмятины на капоте. Рядом был молодой человек, который представился правоохранителям Дмитрием Каратумановым и указал дату рождения 1989 год. От объяснений в присутствии адвоката он отказался, после чего его отправили в больницу скорой и неотложной помощи.

Как выяснилось позже, сообщили в милиции, номера автомобиля, за рулем которого находился молодой человек, принадлежат совсем другой машине, а парень на два года младше – ему 17 лет, и садиться за руль он не имел права.