Финансовый кризис добрался до Би-Би-Си

Финансовый кризис, скорее всего, затронет и ВВС. Как пишет Таймс, госсекретарь Великобритании по делам культуры. СМИ и спорта, Энди Бёрнэм заявил на встрече с руководством ВВС, что миллионные контракты ведущих вызывают негативную реакцию общества. Особенно в условиях финансового кризиса. Если телерадиовещательная корпорация не изменит своей политики, ей грозит значительное сокращение государственного финансирования. Под многомиллионными контрактами правительство подразумевает прежде всего ситуацию с ведущим Джонатаном Россом. Это самых высокооплачиваемый сотрудник ВВС – в год он получает 6 миллионов фунтов стерлингов. Любопытно, что при этом Росс в данное время не работает на канале – недавно он был отстранен от эфира за непристойную шутку во время ночного радиошоу. Но расстаться с Россом у ВВС не получается – пересмотру его контракт в ближайшее время не подлежит.

Отметим, что Би-би-си не является государственным СМИ – но при этом финансирование компании ведется за счет специального сбора со всех жителей Великобритании.

Эхо Москвы