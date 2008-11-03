На Запорожском алюминиевом комбинате консервируют сразу два производства

Объединенная компания «РУСАЛ» - владелец контрольного пакета акций Запорожского алюминиевого комбината (ОАО "ЗАлК") приступила к консервации электролизного и глиноземного производств предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "ЗАлК", причина принятия решения о консервации данных производств - отсутствие решения правительства Украины о предоставлении комбинату дифференцированного тарифа на электроэнергию в соответствии с мировой практикой.

"Обсуждение данного решения продолжается уже третий год. Однако само решение правительством до сегодняшнего дня так и не было принято.

На сегодняшний день ситуация с ценой на алюминий, которая упала до уровня 2 000 долларов за тонну привела к полной убыточности производства на ЗАлКе. В этой ситуации, по словам генерального директора ЗАлКа Александра КОТЮКА, на предприятии вынуждены приступить к плановой остановке производственного цикла с поэтапной консервацией технологических мощностей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "расконсервация комбината невозможна без решения вопроса о дифтарифах и может быть проведена при улучшении ситуации на мировом рынке алюминия".

Согласно сообщению ОАО "ЗАлК", в ходе первого этапа консервации (остановки работы одной из серий электролизного производства) уведомление о сокращении получат 130 человек. Администрация предприятия обещает выполнить все обязательства перед работниками предприятия. Квалифицированным специалистам обещают предложить работу на предприятиях ОК «РУСАЛ».

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В 2004 году собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 году "ЗАлК" перешел под контроль объединенной компании "Российский алюминий" (ОК "РусАл"), созданной в марте 2007 года путем слияния "РусАла", СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

С 2005г. руководство предприятия периодически заявляло о возможности остановки комбината ввиду нерентабельности производства при существующих тарифах на электроэнергию.

В январе 2008г. генеральный директор ОАО "ЗАлК" Александр КОТЮК заявил, что Запорожский алюминиевый комбинат в результате повышения тарифа на электроэнергию стал "планово убыточным".

"В январе 2008-го года, после очередного повышения, тарифы на электроэнергию остановились на отметке 6 центов за 1кВТ/ час. В этой ситуации предприятие становится планово убыточным", - сказал гендиректор ОАО "ЗАлК".

В течение нескольких лет компания СУАЛ, а затем ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, обращались к властям Украины с просьбой ввести для комбината дифференцированный тариф на электроэнергию, который существовал до его отмены в 2005 году.

В июне 2008 года, в соответствии с поручением премьер-министра Украины, была создана рабочая группа для изучения проблемных вопросов потребления электроэнергии ЗАЛКом. В ходе заседаний рабочей группы с участием представителей всех заинтересованных сторон были выработаны предложения о внедрении прямых договоров на поставку электроэнергии, что соответствует Государственной концепции развития энергорынка, и позволило бы установить оптимальную цену на электроэнергию для предприятия. Рабочая группа подтвердила целесообразность введения для ЗАЛКа дифференцированного тарифа на электроэнергию согласно общепринятым мировым практикам.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО 30 октября указывал, что затраты на электроэнергию для производства первичного алюминия и его сплавов стали настолько значительными, что привели к негативному кумулятивному финансовому результату за период с октября 2007 г. по сентябрь 2008 г.

Однако, правительством так и не разрешило ситуации на предприятии.

В 2007 году на Запорожском алюминиевом комбинате было произведено 113 тыс. тонн первичного алюминия и 265 тыс. тонн глинозема.