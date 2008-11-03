Уступки нефтетрейдеров на фоне мировых цен неубедительны?

Председатель Украинской селянской демократической партии, депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ заявляет, что искусственное удерживание высокой цены на дизтопливо может вывести украинский агропромышленный сектор экономики за пределы конкурентоспособности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по убеждению политика, правительство должно немедленно принять все возможные меры для защиты украинского производителя.

«Пока во всем мире цена на нефтепродукты падает, в Украине стоимость дизельного топлива остается на высоком уровне, - считает Д.АНДРИЕВСКИЙ. – Даже последние небольшие уступки нефтетрейдеров выглядят неубедительными на фоне общемировых тенденций. При таких условиях конкурентоспособность украинских аграриев, по сравнению с их заграничными конкурентами, резко снижается».

По мнению Д.АНДРИЕВСКОГО, промедление с решительными мерами может привести к кризису реального сектора экономики. «Высокая себестоимость украинского товара принесет засилье импорта. Насыщение отечественного рынка продуктов питания импортом приведет к массовому банкротству украинских предприятий. А это, в свою очередь, еще больше усилит те негативные тенденции, которые разрушают сегодня украинскую экономику», - подытожил политик.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины 27 октября возбудил дело против наибольших нефтетрейдеров по подозрению в заговоре с целью необоснованного завышения цен на горючее.