Эксперт: 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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"Заработками за границей интересуются те, кому есть, что терять. Те, у кого есть дети, кто беспокоится о будущем, у кого есть определенный уровень благосостояния, и они хотят его поддерживать", - сказал Антипович.

Он отметил, что в сентябре 2016 года группа "Рейтинг" провела социсследование по заказу общественной организации "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству".