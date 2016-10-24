Эксперт: 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу
12:03, 24 октября 2016Общество
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40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу, 25% - уже интересовались возможностью работать вне Украины.
REUTERS
Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
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"Заработками за границей интересуются те, кому есть, что терять. Те, у кого есть дети, кто беспокоится о будущем, у кого есть определенный уровень благосостояния, и они хотят его поддерживать", - сказал Антипович.
Он отметил, что в сентябре 2016 года группа "Рейтинг" провела социсследование по заказу общественной организации "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству".
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