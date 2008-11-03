На межбанке сегодня с утра падали и доллар, и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 5,8650/5,9850, котировки по евро-гривне ушли вниз – 7,5085/7,6725.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

«В России сегодня празднуют День народного единства, поэтому торги по российскому рублю не проводятся», - говорится в сообщении.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2810/1,2812 (пятница - 1,2698/1,2700).