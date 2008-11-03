С полок супермаркетов исчезает товар

Как стало известно «ДЕЛУ», в минувшую пятницу на полках магазинов сети Fozzy Group («Сільпо», «Бумі-маркет», «Фора») не была представлена продукция некоторых производителей алкоголя. Серьезно задолжала перед поставщиками и днепропетровская сеть «Большая ложка». «Ее магазины опустели приблизительно на пятую часть», — сообщил «ДЕЛУ» один из участников рынка. По словам производителей пищевой продукции, проблемы с оплатой испытывают также супермаркеты «Велика кишеня» и «Фуршет».

Первым на неудовлетворительные расчеты с супермаркетами пожаловался один из крупнейших производителей колбасной продукции «Кременчугмясо». По словам совладельца предприятия, депутата Верховной Рады от БЮТ Олега Бабаева, сеть магазинов «Сільпо» задолжала «Кременчугмясу» 3 миллиона гривен. Из-за этого производитель грозит прекратить поставки своей продукции в указанные супермаркеты.

Об увеличении задолженности со стороны торговых сетей говорят и в компании «Союз-Виктан». Но прекращать поставки продукции в супермаркеты «Союз-Виктан» пока не намерена. В случае несвоевременных оплат компания сначала попытается договориться.

Профильные аналитики проблему с ростом задолженностей торговых сетей объясняют нехваткой у них средств. «Для своего развития ритейл привлекал большие банковские кредиты. Сейчас банки резко сокращают размеры кредитования, поэтому торговые сети зачастую компенсируют недостаток средств за счет увеличения задолженности перед поставщиками и производителями за поставленную продукцию», — пояснил директор компании RetailStudio Михаил Грищенко.