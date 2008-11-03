«Запрещенное» ТВ продолжают транслировать даже в Киеве

Эпопея с отключением российских каналов набирает обороты. Как оказалось, возмутившее многих зрителей требование Нацсовета с 1 ноября прекратить трансляцию «REN-TV», «Первого канала. Всемирная сеть», «РТР» и «TVCI» выполнили далеко не все украинские кабельщики.

Как выяснила «Сегодня», запрещенное российское ТВ есть в сетях Запорожья, Луганска, Одессы, Крыма, Харькова (частично) и других городов юго-востока. А вот провайдеры столицы и западных областей страны показ российских каналов прекратили. Правда, в Киеве, «Воля» по-прежнему транслирует Первый канал, ожидая, что он в скором времени решит проблему с Нацсоветом и все претензии к нему снимут. Любопытно, что как раз по Первому каналу с завтрашнего дня начнется показ знаменитого фильма «12» Никиты Михалкова. И часть страны, получается, его не увидит.

В Нацсовете же грозятся наказывать всех ослушавшихся. Как рассказал первый замглавы ведомства Игорь Курус, те, кто в ближайшее время не выполнят их указ, будут платить штрафы. Какие именно, правда, пока не решено.