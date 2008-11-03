Обвала цен на нефть не будет?

Мировой финансовый кризис не приведет к обвалу цен на нефть, считает авторитетный кувейтский эксперт по вопросам нефти Хани Хусейн.

Бывший исполнительный директор Нефтяной организации Кувейта Хани Хусейн сказал агентству КУНА в воскресенье, что "параметры спроса и предложения, определяющие устойчивость нефтяного рынка, защитят его от любых неожиданных провалов".

В интервью агентству местный эксперт отметил, что "высокие цены на нефть до их недавнего падения в значительной мере были вызваны спекулятивными сделками на рынке. Сокращение числа этих сделок привело к падению цен под воздействием естественного регулятора - баланса спроса и предложения".

По мнению эксперта, "объективная оценка рынка на среднесрочную перспективу говорит о том, что предложение нефти на мировом рынке будет меньше спроса, и это вновь приведет к восстановлению ценового уровня".

Он уточнил, что мировой финансовый кризис и экономический спад, в потребляющих нефть индустриальных странах, "повлияют на состояние рынка, но это влияние не будет значительным благодаря экономическому подъему в Индии и Китае, существенно увеличивших потребление нефти в последние годы".

РИА Новости