Большинство датчан в условиях кризиса согласились перейти на евро

Большинство жителей Дании выступают за переход на евро в условиях мирового финансового кризиса. Об этом свидетельствует опрос датчан, результаты которого представляют национальные СМИ. Переход от датской кроны к евро поддерживают 52% датчан, что на 7% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного две недели назад.

Ранее премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в очередной раз заявил о своем намерении провести в стране референдум по вопросу перехода на евро до 2011 г., передает Associated Press.

Напомним, что по итогам голосования в сентябре 2000 г. Дания отказалась от перехода на единую валюту.

С момента вступления Дании в ЕС в 1973г. в стране было проведено пять референдумов по различным вопросам, касающимся сотрудничества Дании и ЕС.

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