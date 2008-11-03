Тимошенко: кто не вернет депозиты - это уже преступники

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что после получения Украиной кредита Международного валютного фонда банки должны будут беспрепятственно возвращать согласно условиям договоров депозитные вклады населению.

Об этом она сказала сегодня в эфире «5 канала».

«Я хочу твердо сказать, что после того, как проголосован антикризисный закон в Верховной Раде, и после того, как мы получим деньги мировых финансовых организаций в помощь Украине, ни один банк не будет иметь никаких причин не вернуть депозитные вклады людям», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что если банк будет отказываться возвращать депозитный вклад, то по этому факту Генеральная прокуратура должна будет возбуждать уголовное дело.

«Я могу сказать всем, кто будет в правах своих ущемлен, кому не выдадут депозиты – я готова вместе с вами идти в Генпрокуратуру, в суд, потому что это уголовное дело. Не будет никаких финансовых оснований, чтобы не возвращать людям их депозитные вклады. Честные банки и честные банкиры под наблюдением Нацбанка будут обязаны возвращать людям депозиты. Кто не вернет – это уже преступники», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №319 с 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.