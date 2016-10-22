В Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная.

Об этом в Facebook сообщается на сайте Театра имени Леси Украинки.

«В Театр им. Леси Украинки вновь пришла беда. Ушла из жизни великая актриса, проработавшая на наших подмостках более 50 лет, - Валерия Гаврииловна Заклунная», - сказано в сообщении.

Заклунной было 74 года.

Читайте такжеУ министра культуры Украины умерла жена

Она родилась в России и окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (г. Москва) в 1966 г.

Работала в театре им. Леси Украинки з 1 августа 1966 г.

Награждена золотой медалью им. Довженко (1978 г.) и Госпремией СССР (1979 г.). Является лауреатом Государственной премии УССР им. Шевченко (1975 г.).

Герой України з 24 августа 2012 г.