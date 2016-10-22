В Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная
17:34, 22 октября 2016Общество
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В Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная.
Ушла из жизни легенда кино и театра Валерия Заклунная / glavcom.ua
Об этом в Facebook сообщается на сайте Театра имени Леси Украинки.
«В Театр им. Леси Украинки вновь пришла беда. Ушла из жизни великая актриса, проработавшая на наших подмостках более 50 лет, - Валерия Гаврииловна Заклунная», - сказано в сообщении.
Заклунной было 74 года.
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Она родилась в России и окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ (г. Москва) в 1966 г.
Работала в театре им. Леси Украинки з 1 августа 1966 г.
Награждена золотой медалью им. Довженко (1978 г.) и Госпремией СССР (1979 г.). Является лауреатом Государственной премии УССР им. Шевченко (1975 г.).
Герой України з 24 августа 2012 г.
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