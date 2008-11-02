В Кременчуге на соревнованиях по тхэквондо погиб 13-летний ребенок

В Кременчуге Полтавской области во время соревнований по тхэквондо погиб ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-мэр города Василий ХОМЕНКО.

По его словам, трагедия произошла вчера вечером в ДЮСШ №2 во время соревнований по тхэквондо.

«Сейчас идет детальная проверка произошедшего. На данный момент известно, что в спарринг стали бойцы из Сум и Днепродзержинска. В результате удара одного бойца другому мальчику из Днепродзержинска стало плохо. Вызвали скорую, однако она не смогла его спасти. Он умер. Ему было 13 лет», - сказал В.ХОМЕНКО.

На данный момент в произошедшем разбираются компетентные органы.