В Кременчуге на соревнованиях по тхэквондо погиб 13-летний ребенок
11:07, 02 ноября 2008Общество
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Скорая не смогла спасти
В Кременчуге Полтавской области во время соревнований по тхэквондо погиб ребенок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-мэр города Василий ХОМЕНКО.
По его словам, трагедия произошла вчера вечером в ДЮСШ №2 во время соревнований по тхэквондо.
«Сейчас идет детальная проверка произошедшего. На данный момент известно, что в спарринг стали бойцы из Сум и Днепродзержинска. В результате удара одного бойца другому мальчику из Днепродзержинска стало плохо. Вызвали скорую, однако она не смогла его спасти. Он умер. Ему было 13 лет», - сказал В.ХОМЕНКО.
На данный момент в произошедшем разбираются компетентные органы.
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