Нацбанк продает валюту на межбанке без ограничений

Национальный банк Украины продает сегодня на межбанке американскую валюту по 5,95 грн./долл. без ограничений.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

Как сказал представитель одного из коммерческих банков, «да, действительно, Нацбанк продает доллар по 5,95 грн./долл. как для удовлетворения заявок клиентов банков, так и для собственных нужд банков».

По его словам, сегодня на рынке есть и покупка, и продажа, а «курс сузился приблизительно к тому, к чему Нацбанк вел – 5,95-6,00 грн./долл.».

Как сообщал УНИАН, 30 октября Нацбанк также продавал на межбанке доллары без ограничений по курсу 6,05 грн./долл. По оценкам банкиров, вчерашний объем интервенции НБУ составил 500 млн. долл.

На вопрос, надолго ли хватит у Нацбанка резервов для осуществления таких масштабных интервенций, собеседник агентства сказал: «Скорее, нужно говорить о том, насколько у банков хватит гривни, чтобы покупать у Нацбанка валюту в таких объемах. Вчера за счет продажи валюты НБУ стерилизовал более 3 млрд. грн.».

По данным Нацбанка, сумма средств на коррсчетах комбанков за вчерашний день сократилась на 2,615 млрд. грн. и на сегодняшнее утро составила 11,783 млрд. грн.

Официальный курс гривни, установленный НБУ на сегодня, - 576,04 гривни за 100 долларов США.