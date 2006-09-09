Объявлены победители 63-го Венецианского кинофестиваля

Объявлены победители 63 Венецианского международного кинофестиваля. Главную награду - "Золотого льва" - получил фильм "Натюрморт" (Still Life) китайского режиссера Цзя Чжан-Kэ (Jia Zhang-Ke).

Призов за лучшую режиссуру - "Серебряных львов" - в этот раз решено выдать два. Один из них получил французский режиссер Ален Резне (Alain Resnais) за ленту "Cердца" (Сoeurs). Второго жюри решило вручить итальянскому мастеру Эмануэле Криалезе (Emanuele Crialese), автору картины "Новый мир", ставшему, как выразились члены жюри, "откровением фестиваля".

Специальный приз жюри вручен фильму "Даратт" Махамата-Салеха Харуна (Mahamat-Saleh Haroun).

Лучшая мужская роль - Бен Аффлек (“Голливудленд” Аллена Култера).

Лучшая женская роль - Элен Миррен (“Королева” Стивена Фрирса).

Лучший молодой актер (Приз Марчелло Мастрояни) – Исильд Ле Беско («Неприкасаемый» Бену Жако).

Приз за технические решения - Эммануель Любецкий («Дитя человеческое», оператор).

Лучший сценарий - Питер Морган («Королева).

Специальный приз – Джин-Мэри Штрауб и Даниель Юлье за новизну киноязыка.

За 11 дней жюри во главе с актрисой Катрин Денёв просмотрело 21 картину.