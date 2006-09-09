Детей на железной дороге осталось только проплатить

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта не имеет задолженностей перед «Укрзалізницею» за перевозку детей железнодорожным транспортом. Иски железных дорог к министерству судами удовлетворены не были. Следовательно, «Укрзалізниця» не имеет правовых оснований утверждать о наличии задолженности у Министерства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

«Обвинения министерства в небрежности и бездеятельности безосновательны и могут быть расценены как провокация и непрофессионализм руководства «Укрзалізниці»», - отмечается в заявлении пресс-службы.

Министерство отмечает, что всегда в полном объеме вносило предложения по планированию средств в проекте Государственного бюджета на компенсацию за льготный проезд детей в железнодорожном транспорте. В частности, министерству финансов Украины поданы предложения по необходимости выделить в текущем и 2007 годах средств на льготный проезд детей в возрасте от 6 до 14 лет в железнодорожном транспорте.

Министр Юрий ПАВЛЕНКО заверил, что сделает все, чтобы льготы для детей были сохранены в полном объеме, подчеркивает пресс-служба.

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта сообщает, что в 2005 году соответствующая статья бюджетных расходов в размере 22 млн. грн. была изъята из проекта госбюджета-2005 во время второго чтения в Верховной Раде Украины. Министерство предоставило предложения по включению в проект госбюджета-2006 соответствующих расходов в сумме 39 млн. грн. Однако они не были учтены во время утверждения Верховной Радой. Поэтому министерство фактически не имело возможности перечислять средства на компенсацию льготного проезда детей в 2005 и 2006 годах, поскольку отмеченные средства не были предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете», отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 8 сентября администрация «Укрзалізниці» обвинила Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта в невыполнении своих обязанностей и задолженности перед «Укрзалізницею».