Пять крупных транспортных развязок стоят Киеву миллиард

В 2007 году в Киеве впервые за последние 30 лет планируется одновременно начать строительство пяти больших транспортных развязок.

Об этом сообщил сегодня директор дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений компании «Киевавтодор» Николай ВАСИЛЬЦОВ на совещании по обсуждению проблемных вопросов и планов развития столицы с участием членов Кабинета министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, руководства Киевских городской и областной государственной администраций, депутатов Киевского городского совета, председателей районных госадминистраций.

Это транспортная развязка на Ленинградской площади; транспортная развязка в месте примыкания Днепровской набережной к проспекту Воссоединения; развязка возле станции метро “Днепр”; на Почтовой площади и на Московской площади.

По словам Н.ВАСИЛЬЦОВА, впервые за 30 лет, в течение одного года будут строиться 5 транспортных развязок разных уровней. Он также подчеркнул, что для этого нужно найти средства. “Стоимость этих работ около 1 млрд. грн., и это не учитывая Подольского мостового перехода, на завершение которого нужно 3 млрд. грн.”, - сказал Н.ВАСИЛЬЦОВ.

По убеждению дорожников и специалистов по организации движения транспорта в городе, строительство этих транспортных развязок поможет значительно разгрузить городские дороги.