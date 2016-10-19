Субсидии и рассрочка на коммуналку помогут социально незащищенным гражданам - НФ

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в интервью журналистам, сообщает сайт партии.

"Сумму платежки, которая придет в ноябре, можно снизить наполовину. Это также помощь нашим социально незащищенным слоям населения", - сказал он.

Руководитель фракции также сообщил, что в бюджете следующего года сохранено финансирование системы субсидий, которая была введена 2 года назад правительством под руководством Арсения Яценюка.

"И в этом году, и в следующем предусмотрено финансирование субсидий", - сказал он.

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"Все наши граждане, у которых сумма за коммунальные услуги превышает 15% дохода, они получают субсидию и защиту государства", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также призвал не повторять фейки, которые распространяет партия "Батькивщина", о том, что система субсидий якобы не будет работать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления рассрочки по платежам, в частности по оплате услуг по централизованному отоплению для потребителей, которые не могут получать адресные субсидии.