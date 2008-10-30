На протяжении дня курс доллара упал с 7,40 до 6,00

На протяжении дня курс доллара к гривне сполз с 7,4 до 6,00.

Утром наличный курс американской валюты подобрался к рубежу 7 грн. К 10.00 в обменных пунктах доллар покупался в среднем по 6,7404 грн., а продавался по 7,0942 грн. В отдельных же банках за доллар просили 7,40 грн.

Такое поведение наличного доллара сегодня объяснялось резким его подорожанием вчера на межбанковском валютном рынке Украины. Торги по доллару США открылись вчера котировками 6,3350/6,4250, а к закрытию ценовые уровни достигли значений 7,0500/7,2000. НБУ выходил вчера на межбанк с продажей валюты по курсу 5,7000. При этом официальный курс доллара на 30 октября установлен Нацбанком в 576,0400 грн. за 100 долл. США.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО потребовал от Национального банка Украины стабилизировать курсовую ситуацию и публично сделать прогнозы ее развития.

В совещании в НБУ приняли участие глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК и заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК, председатели правлений крупнейших коммерческих банков.

Причиной проведения встречи в таком формате было то, что НБУ до сих пор не показал активных взвешенных шагов в кризисной финансовой ситуации, хотя решение СНБОУ, в котором отдельный пункт посвящен действиям Национального банка на валютном рынке, было принято неделю назад.

Решение содержит положение о прозрачности выхода с интервенциями и обеспечения сдерживания курса в пределах валютного коридора, установленного Основными принципами денежно-кредитной политики. Из-за фактического игнорирования этого решения нарастают панические настроения и падает доверие к банкам, привлеченные интервенции НБУ ставят в неравные условия профессиональных участников рынка, следовательно золотовалютные резервы тратятся неэффективно и в результате такой позиции НБУ курс национальной валюты девальвируется на 5% ежедневно. Президент настаивает на том, что при таких обстоятельствах необходимо насытить рынок наличной валютой, чтобы преодолеть тенденцию к ее сверхактивной скупке. Глава государства требует от НБУ стабилизировать курсовую ситуацию и публично сделать прогнозы ее развития.

«Стабилизация всегда начиналась со стабилизации на финансовом рынке. Стабилизировать цены и деньги - это задача номер один. На этой базе строится все - и металлургия, и химия. Восстановить доверие людей к гривне, к банковской системе - это вопрос номер один», - сказал В.Ющенко.

Он призвал выработать единый план действий, который бы предусматривал конкретный инструментарий защиты интересов в первую очередь вкладчиков банков - физических лиц.

При этом Президент сделал особый акцент на том, что психологический фактор доверия со стороны людей является ключевым для эффективности антикризисных шагов в банковской системе.

Глава государства призвал коммерческие банки к солидарной позиции с НБУ. Он предложил таким банкам совместно объяснить свою позицию.

«Не исключаю, что банковская система, коммерческая банковская система, должна принять отдельный меморандум, обратиться к своему главному клиенту - вкладчику, и дать четкую иллюстрацию своего поведения, как мы будем защищать его интересы», - сказал Президент, добавив, что остается оптимистом относительно возможностей преодоления этой ситуации.

Отдельно В.Ющенко призвал коммерческие банки к честным действиям на рынке.

«Нет роковых обстоятельств, которые бы сегодня позволяли гулять на рынке, в частности, валютном рынку, таким курсовым ситуациям. Все операции, которые проводятся на валютном рынке, должны исходить исключительно из действующих норм. Я обращаюсь ко всем вам прекратить любого рода спекулятивные операции», - заметил Президент.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги долларом США открылись такими котировками - 6,1000/6,5500, к 12:00 сузился спред - 6,1500/6,3000, к закрытию ценовые уровни установились на значении 6,1500/6,2500.

В 15:00 НБУ объявил о продаже/покупке доллара. Цены на межбанку на американскую валюту упали после заявления Нацбанка о готовности покупать и продавать валюту без ограничений по курсам 5,9500/6,0500.

К вечеру обменный курс наличного доллара постепенно упал до 6,00 грн. За доллар. В частности, в ОТР-банке курс менялся на протяжении дня пять раз. В центре многие киоски обмена не работали, на них висела табличка “технический перерыв”, у одной части киосков не было долларов, у другой – гривни.

Между тем в Национальном банке Украины заявляют, что гривня будет укрепляться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО журналистам.

«Курс будет стабильным. Будет укрепляться гривня», - сказал он.

Член совета НБУ Василий ГОРБАЛЬ заявил, что на совещании была достигнута договоренность между банкирами, что завтра в обменках доллар будет продаваться не выше 6,3 грн. за один доллар.