Нацбанк снизил курс гривни к евро
23:03, 30 октября 2008Общество
2340
Курс к доллару остался без изменений
Национальный банк Украины сохранил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 5,76 грн. за доллар.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 31 октября Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 576.0400 (на 30 октября - 576.0400),
100 EUR – 750.8681 (на 30 октября - 735.6031),
10 RUR – 2.1702 (на 30 октября - 2.1258).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter