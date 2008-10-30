Нацбанк снизил курс гривни к евро

Курс к доллару остался без изменений

Национальный банк Украины сохранил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 5,76 грн. за доллар. Согласно информации официального сайта НБУ, на 31 октября Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 576.0400 (на 30 октября - 576.0400), 100 EUR – 750.8681 (на 30 октября - 735.6031), 10 RUR – 2.1702 (на 30 октября - 2.1258).

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