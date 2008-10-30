Фондовые индексы США резко выросли

Американские фондовые индексы резко выросли в начале сессии 30 октября, несмотря на информацию министерства торговли США о сокращении ВВП страны в третьем квартале на 0,3 процента. В частности, индекс Dow Jones вырос на 2,53 процента до 9218 пунктов, сводный показатель компаний высоких технологий NASDAQ на 2,46 процента до 1698 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,07 процента до 959 пунктов.

Во многом позитивные настроения инвесторов объясняются тем, что падение ВВП оказалось чуть менее значительным, чем ожидали аналитики (-0,5 процента). Кроме того, рост индексов вызван ожиданиями, что предпринятые ФРС меры, в частности, понижение базовой ставки до 1 процента сумеют предотвратить дальнейший спад. Наконец, двигателем рынка стали нефтяные корпорации, чьи акции растут на фоне повышения цен на нефть.

Среди отдельных компаний следует выделить алюминиевого производителя Alcoa, который подорожал на 5,13 процента, и инвестиционный банк Morgan Stanley (+5,15 процента).

В течение дня 30 октября значительный рост был отмечен на большинстве фондовых площадок мира. В частности, российские фондовые индексы поднялись на 18 процентов.

Лента.ру