Поступления от курортных регионов Крыма возросли до 1,5 млрд. грн.

За 9 месяцев текущего года поступления от курортных регионов Крыма возросли на 38,3% - до 1 млрд. 499,8 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на данные Государственной налоговой администрации в автономии.

«За 9 месяцев 2008 года сбор платежей от курортных регионов составил 1 млрд. 499,8 млн. грн., что на 415,1 млн. грн. больше, чем за 9 месяцев 2007 года. Темп роста составил 138,3%», - говорится в сообщении правительства автономии.

Платежи в бюджет от крымских курортных регионов составляют 48,6% всех поступлений по Крымской автономии (в 2007 году – 47,4%).

По данным Министерства курортов автономии, в Крыму с начала этого года отдохнули более 5,5 млн. человек, при этом более 1,1 млн. человек составили организованные отдыхающие.