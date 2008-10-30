Налоговая перевела 54 убыточных предприятия в прибыльные

Сотрудники Государственной налоговой службы Украины в Одесской области перевели в течение третьего квартала текущего года 54 местных предприятия из категории убыточных в прибыльные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНАУ в Одесской области, в первом полугодии насчитывалось 75 убыточных предприятий, что составляло 0,3% всех плательщиков налога на прибыль.

Сумма убытков от этих предприятий, по подсчетам налоговиков, составила 322,7 млн. грн. В ходе изучения их деятельности налоговики обнаружили мнимую убыточность некоторых коммерческих структур. После основательных проверок количество убыточных предприятий сократилось до 31, а общий объем налоговых поступлений в бюджет области достиг 4,7 млрд. грн, в том числе 60,3 млн. грн. налога на прибыль поступило от предприятий с валовым доходом 10 млн. грн.

Впрочем, в категории убыточных еще остаются 19 субъектов хозяйствования в сфере торговли и бытовых услуг, причем общая сумма убытков составляет 4,4 млн. грн.

Всего за январь-сентябрь в сводный бюджет Одесской области налоговики собрали 4 млрд. 686 млн. грн., что превышает соответствующий показатель минувшего года на 1 млрд. 310 млн. грн.