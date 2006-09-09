Россия вскоре откроет границу для молока и мяса

Украина надеется в начале октября возобновить экспорт мясомолочной продукции в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, на встрече, которая проводилась 6 сентября в России между министрами сельского хозяйства России и Украины достигнута договоренность, что 18 сентября в Украину прибудет делегация российских инспекторов, которые будут инспектировать предприятия (мясомолочной отрасли Украины – УНИАН) на возможность поставок их продукции в Российскую Федерацию. По словам Ю.МЕЛЬНИКА, после проведения инспекции до 5 октября должен определиться перечень предприятий, которым будет предоставлено разрешение на экспорт продукции в РФ. «У меня есть все основания утверждать, что в начале октября группа украинских предприятий получит возможность экспортировать свою продукцию, как мясную, так и молочную в Российскую Федерацию», - заявил Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, сегодня было проведено совещание с руководителями потенциальных предприятий-экспортеров с тем, чтобы довести до них требования российской стороны. Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что нет особых требований, эти требования не политические и экономические и касаются они одного, чтобы продукция отвечала требованиям стандартов. По словам Ю.МЕЛЬНИКА, министр сельского хозяйства России Алексей ГОРДЕЕВ согласился с аргументами, что Украина сегодня может по ряду предприятий практически гарантировать качество и безопасность продукции. Ю.МЕЛЬНИК отметил: «Мы провели предварительную инспекцию нашими специалистами, усилили государственный контроль и надзор по качеству продукции и на этом ряде предприятий».

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, по результатами предварительных инспекций российской стороной была предоставлена информация, где указаны ряд замечаний и рекомендаций, однако с февраля этого года по сегодняшний день ведомствами Украины велась работа, чтобы сделать невозможной поставки некачественной продукции в Российскую Федерацию в том числе сделать невозможным несанкционированный ввоз продукции на территорию Украины, а затем транзит ее в РФ. Ю.МЕЛЬНИК отметил, что на сегодняшний день достигнута договоренность с российской стороной каждый день обмениваться информацией о сертификатах, по которым будет осуществляться экспорт продукции. Кроме этого дано задание руководителям предприятий определить объективно перечень предприятий, которые будут инспектироваться. «Будем определять перечень предприятий по согласованию с ассоциациями, без лоббирований, с учетом интересов всех сторон», - заявил Ю.МЕЛЬНИК. По его словам, Украина на сегодняшний день может предложить до 15 предприятий мясной отрасли, которые «по нашему мнению, готовы экспортировать качественную продукцию и почти 40 предприятий молочной отрасли».

Что касается убытков, которые получила Украина в результате запрещения экспорта животноводческой продукции в РФ Ю.МЕЛЬНИК заявил, что «убытки будут подсчитывать предприятия, и, конечно, они есть». При этом он отметил, что убытки не такие большие, потому что часть продукции пошла на другие рынки. Он заявил, что сейчас Украина открывает новые рынки для экспорта продукции и нацеливает на это предприятия-производители. «Абсолютно реален поиск новых рынков», сказал Ю.МЕЛЬНИК, отметив, что Украина начала экспортировать продукцию в Северную Африку, Азию и есть реальный прирост поставок молочной продукции в Азербайджан. По данным Ю.МЕЛЬНИКА, в 2005 году экспорт мясомолочной продукции в РФ составлял 565 млн. грн. По его мнению, в текущем году этот показатель несколько меньше, но по итогам года сумма убытков не будет очень большой, потому что поставки возобновятся.

Справка УНИАН. Россия 20 января 2006 года запретила ввоз на свою территорию всей продукции животноводства из Украины, включая мясную и молочную. Россия обвинила Украину в несоблюдении ветеринарно-санитарных норм.

По итогам первых проверок молочных производителей Украины, российскими экспертами 1 марта 2006 года было принято решение о выдаче разрешений на экспорт в РФ ряду предприятий. С 23 мая до 2 июня российские ветеринарные инспекторы провели проверку 9 украинских молочных предприятий на предмет выполнения ветеринарно-санитарных правил и норм, после чего запрещение на ввоз молочной продукции в Россию для ряда украинских предприятий осталась в силе. А шесть украинских заводов, которые получили в марте текущего года разрешение на поставки молочной продукции в РФ, с 15 июля лишились права на поставку цельномолочной продукции, российская сторона считает возможной поставку указанными предприятиями в РФ только сыров и сухого молока.