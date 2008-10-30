В Херсонской области сдали дом для крымских татар

В пгт Новоалексеевка Генического района Херсонской области сегодня сдан в эксплуатацию 16-квартирный жилой дом для депортированных лиц из числа крымских татар. Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, в торжествах по этому случаю принял участие херсонский губернатор Борис СИЛЕНКОВ.

Проектом строительства было предусмотрено возведение двухэтажного трехсекционного 16-квартирного жилого дома. В каждой квартире установлено индивидуальное отопление. Также в каждой квартире установлено горячее водообеспечение от электронагревателей.

Рядом с 16-квартирным жилым домом расположены хозяйственные помещения, обустроена детская площадка и т.п.

Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 6 млн. 081 тыс. грн.., в том числе в 2007 году освоено 1 млн. 099,96 тыс. грн. Строительство объекта начато в сентябре 2007 года. Его заказчиком выступило управление капитального строительства областной государственной администрации.

Строительство дома профинансировано в рамках общегосударственной программы поддержки лиц, являющихся репатриантами и возвращающихся на места проживания их предков, незаконно депортированных советской властью.

В Геническом районе проживает большая крымско-татарская община.