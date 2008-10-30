Киевсовет инициирует повышение штрафов за курение

Киевский городской совет просит Президента Украины, Верховную Раду и Кабинет министров поддержать предложение об увеличении размера административного штрафа за курение в запрещенных местах и внести соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего обращения руководству государства проголосовали сегодня на сессии депутаты Киевсовета.

Таким образом, в статье 175-1 Кодекса об админнарушениях предлагается записать: “Курение табачных изделий в местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от двух до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан”.

Кроме того, столичный совет инициирует наложение штрафа от 10 до 14 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за повторное на протяжении года совершение нарушения.

Депутаты отмечают, что поступления от взысканий за административные правонарушения пополнят государственный и городской бюджеты.

Сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого Алла ШЛАПАК сообщила журналистам, что киевская власть намерена также изменить подход к рекламе табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года Киевсовет своим решением ограничил места, где разрешено курение. В частности, депутаты полностью запретили табакокурениие на детских площадках, остановках транспорта и в местах отдыха столицы.

Также запрещено курение в 50-метровой зоне вокруг остановок общественного транспорта. Это запрещение касается также лифтов, домовой лестницы и подъездов многоэтажных жилых домов, общежитий, подземных переходов, таксофонов. В перечень полного запрещения табакокурения вошли церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; зоны отдыха, включая парки, пляжи, скверы; летние площадки, закрытые и открыты спортивные сооружения, рабочие места предприятий, учреждений и организаций разной формы собственности.

Отдельно определены места, где частично запрещено табакокурение.

Также депутаты рекомендовали правоохранительным органам разработать соответствующую программу по предотвращению табакокурения в Киеве.

На сегодняшний день штраф за административное нарушение правил табакокурения, согласно Кодексу об административных нарушениях, составляет при первом составлении протокола о нарушении 17-85 грн., при повторном составлении акта о нарушении 85-200 грн.