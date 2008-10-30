Глава СБУ хочет придать закарпатскому сепаратизму статус донецкого

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что сепаратистские организации в Украине малочисленны и не поддерживаются властью, и поэтому неопасны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«По поводу масштаба угрозы – эти организации (сепаратистские организации – УНИАН) малочисленные и, более того, по сути, являются искусственно созданными с внешним финансированием. Поэтому говорить можно и нужно, что мы знаем адекватно, что они делают, мы будем их преследовать в правовом и судебном порядке», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Руководитель СБУ подчеркнул, что такие организации «не несут серьезной угрозы, так как являются малочисленными и не поддерживаются прежде всего ни местной властью, ни центральной властью».

Он также отметил, что сегодня СБУ расследует несколько уголовных дел, связанных с сепаратистскими проявлениями. «Продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено в июне этого года в Закарпатской области относительно так называемого Европейского конгресса русинов… Даже в Европе эту организацию не признают, поэтому это ложное и неправдивое использование слова «европейский» представителями этой, так называемой, организации»», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «сепаратизму в Закарпатье дали решительный отпор - там расследуют уголовное дело, допрошены основные инициаторы этого собрания». При этом и.о. главы СБУ отметил, что для правоохранителей «главное, чтобы была дана правовая оценка через украинский суд подобным сепаратистским действиям».

«Мы хотели бы, как серьезная государственная структура, выйти на такой же результат, который мы имеем по «Донецкой республике», то есть судебный запрет деятельности данной организации», - сказал В. НАЛИВАЙЧЕНКО. «Мы ни в коем случае не говорим о репрессиях по поводу людей, мы говорим о четко определенном законодательством способе, как Украина может через суд запрещать деятельность подобных организаций», – уточнил он.