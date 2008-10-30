Севастополь посетила военная делегация США

В Севастополе состоялась встреча временно исполняющего обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА с делегацией выпускников программы «Кепстоун» (Вооруженные Силы Соединенных Штатов Америки) во главе с генералом в отставке Майклом ВИЛЬЯМСОМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, в состав американской делегации вошли представители руководства Главного штаба и командования Военно-Морских Сил и Военно-Воздушных Сил Вооруженных Сил США. Группу американских военных сопровождал атташе по вопросам обороны и военно-воздушный атташе при Посольстве США в Украине полковник Девид ВИТТЕМОР.

Как отметил на встрече В.МАКСИМОВ, сотрудничество между флотами Украины и США началось в 1994 году, когда один из кораблей ВМС США прибыл в порт Одесса. С того времени было проведено более 160 совместных военно-морских мероприятий, в частности, украинско-американские учения «Си Бриз». „Мы сделали большие шаги в вопросах международного сотрудничества, и именно американские военные оказали нам в этом значительную помощь”, - в частности, отметил украинский вице-адмирал.

*** Программа «Кепстоун» проводится в историческом Форте Лесли (США). Она представляет собой интенсивный шестинедельный курс, который состоит из семинаров, подробного изучения общественной деятельности слушателей и их связей с обществом, неформальных дискуссий, посещения ключевых командований Вооруженных Сил США на американском континенте и путешествии в Европу, а также в регион Тихого океана. Заокеанские полевые занятия состоят из рабочих встреч с командующими объединенных командований, послами США в иностранных странах, составом посольств, ведущими политическими и военными деятелями иностранных правительств.